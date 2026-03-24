Caressa sicuro: «Una delle differenze tra il momento dell’Inter e quello del Milan è dovuto anche al portiere»

Caressa non ha dubbi: «Una delle differenze tra il momento dell’Inter e quello del Milan è dovuto anche al portiere»

Il momento dell’Inter continua a essere al centro del dibattito tra i principali opinionisti sportivi italiani. In un recente approfondimento pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato lo stato di forma dei nerazzurri, soffermandosi in particolare su due elementi cardine dell’impianto tattico della squadra.

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PAROLE – «Una delle differenze tra il momento dell’Inter e quello del Milan è dovuto anche al portiere. Non è che Sommer abbia fatto delle papere clamorose, degli errori sì ma papere clamorose no. Forse c’è anche un errore nel gol preso con la Fiorentina ma il problema è la sicurezza che il portiere deve dare alla squadra.

Maignan dà una grande sicurezza, la difesa sa che dietro c’è Maignan. Uscita alta, uscita bassa, capacità tra i pali, ho l’impressione, magari sbaglio, che la difesa dell’Inter non abbia la stessa fiducia in Sommer. Forse Sommer prende il prendibile ma da un anno e mezzo l’imprendibile non lo prende più. Non è un portiere che fa più la differenza, è più affidabile di quello che si dice, di sbagliare capita a tutti, ma non dà certezze alla squadra».