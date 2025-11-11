Caressa su Lautaro Martinez: «Un grandissimo capitano per l'Inter. Mi ricorda molto quella leggenda!» - Calcio News 24

Inter, Caressa elogia Lautaro: «È il giocatore più forte che abbiamo in Italia». La situazione attuale

Il giornalista sportivo Fabio Caressa ha espresso tutta la sua ammirazione per Lautaro Martínez, attaccante e capitano dell’Inter, dedicandogli un lungo intervento sul suo canale YouTube. Parlando del gol segnato contro il Monaco e del suo ruolo all’interno della squadra nerazzurra, Caressa ha definito il centravanti argentino un punto di riferimento assoluto per l’Inter e per il calcio italiano.

«Lautaro non segnava da quattro giornate – ha spiegato Caressa –. Era stato comunque molto utile alla squadra, ma adesso è tornato a fare ciò che sa fare meglio: segnare. Lo ha fatto sia in Europa che in Italia. Io amo Lautaro, ma non mi dite che quel gol l’ha provato a fare così. Quello di Monaco è un colpo di esterno bellissimo, ma istintivo. Ha avuto la bravura e la capacità di chiudere subito il tiro: la palla è finita proprio dove voleva».

Secondo il giornalista, la forza di Lautaro non risiede solo nella qualità tecnica, ma anche nella mentalità da leader che ha saputo costruirsi con il tempo. «Conta che rimanga l’attaccante, forse il giocatore più forte che abbiamo in Italia – ha aggiunto Caressa –. È un mio pallino da sempre e credo che qualsiasi tifoso lo vorrebbe come capitano della propria squadra. Mi ricorda tanto Del Piero e Bergomi, due simboli che hanno rappresentato alla perfezione le loro società».

Parole che confermano quanto il numero 10 dell’Inter sia ormai considerato un top player mondiale. Dalla vittoria dello scudetto con Inzaghi al trionfo nel Mondiale con l’Argentina, Lautaro Martínez ha dimostrato di essere non solo un finalizzatore eccezionale, ma anche un trascinatore carismatico.

All’interno dell’Inter, la sua figura è diventata centrale: guida i compagni, incita i giovani e rappresenta la mentalità vincente costruita negli ultimi anni. Per i tifosi nerazzurri, Lautaro è più di un semplice bomber — è il simbolo di un progetto solido e ambizioso, capace di riportare l’Inter ai vertici del calcio europeo.

Caressa conclude con un paragone che suona come un’investitura: «È l’attaccante perfetto per l’Inter di oggi. Ha fame, carattere e un legame autentico con la maglia. Non è solo un grande giocatore, è il volto dell’Inter moderna».

Con queste parole, il giornalista sancisce l’ascesa definitiva di Lautaro Martínez come nuova bandiera dell’Inter, l’uomo simbolo di un club che continua a sognare in grande.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A