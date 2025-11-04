Carlos Augusto sull'Inter: «Di Chivu mi ha colpito questa cosa. Penso che possiamo raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Carlos Augusto: «Con Chivu nuova energia all’Inter, possiamo toglierci grandi soddisfazioni»

Alla vigilia di Inter–Kairat Almaty, sfida valida per la fase a gironi della Champions League, Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua fiducia nel nuovo corso dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Il difensore brasiliano, sempre più importante nello scacchiere nerazzurro, ha raccontato le sensazioni del gruppo e le aspettative per la gara europea, sottolineando la mentalità vincente che l’allenatore rumeno ha portato nello spogliatoio.

Carlos Augusto ha spiegato come il cambio tecnico abbia rappresentato una ventata d’aria fresca per tutto l’ambiente: «Dopo il finale della scorsa stagione non siamo riusciti a fare quanto volevamo, ma ora il mister è arrivato per dare nuove motivazioni. Chivu ha trasmesso fiducia a tutti e ci ha spinto a tornare alle nostre solite prestazioni. Credo che quest’anno, con il suo metodo di lavoro, possiamo toglierci grandi soddisfazioni».

Il difensore dell’Inter, arrivato dal Monza nella scorsa stagione e ormai adattato a più ruoli, ha dimostrato grande versatilità sia da esterno sinistro sia da braccetto nella difesa a tre. Un valore aggiunto per Chivu, che punta molto sulla sua duttilità: «Partendo da quinto è più facile fare gol – ha spiegato Carlos Augusto – ma mi piace giocare anche da difensore puro. Non ho una preferenza, voglio solo dare il massimo e aiutare la squadra. Sono due ruoli che riesco a interpretare bene, quello che conta è essere utile all’Inter».

Sulla prossima sfida contro il Kairat Almaty, Carlos Augusto ha mantenuto la concentrazione alta: «È una gara di Champions League e non esistono partite semplici. Loro sono una squadra con esperienza internazionale e vorranno fare una grande prestazione. Dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso e sfruttare ogni occasione per vincere».

Il brasiliano, ormai perfettamente inserito nel gruppo nerazzurro, è considerato uno degli uomini più affidabili di questa Inter. La sua crescita tattica e fisica, unita alla capacità di adattarsi alle esigenze della squadra, ne fanno un elemento fondamentale nel progetto di Chivu.

Con la sua determinazione e la nuova energia portata dal tecnico rumeno, Carlos Augusto rappresenta uno dei simboli dell’Inter che guarda con ambizione alla Champions League e al futuro in campionato.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A