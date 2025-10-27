Cuesta sicuro: «Sento la fiducia del club. Per la partita io mi aspetto questa cosa» - Calcio News 24

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, si esprime così in conferenza stampa

In conferenza stampa, l’allenatore del Parma Calcio 1913, Carlos Cuesta, ha spiegato con chiarezza l’approccio che vuole dare alla sua squadra e alla stagione in corso. Cuesta ha ribadito di considerare la città di Parma e il club gialloblù come un’occasione di crescita importante: «Sono onorato di far parte di questo club — ha affermato — ho avvertito fiducia fin da subito, e sono convinto che potremo costruire qualcosa di significativo».

Parma è dunque al centro del progetto tecnico di Cuesta, che ha sottolineato come la sua giovane età non debba essere un alibi: «L’età è solo un numero, voglio essere valutato solo per il mio lavoro al Parma». Sul piano tattico, Cuesta ha dichiarato che non ha un modello unico da seguire: «Non ho un allenatore di riferimento preciso, voglio imparare da tutti e costruire un’identità insieme al Parma».

Nel discorso sulla prossima partita del Parma, Cuesta ha mantenuto toni realistici e fiduciosi: «Sappiamo chi siamo e quale percorso vogliamo intraprendere. Dobbiamo dare continuità a ciò che abbiamo costruito e lavorare con mentalità aperta». Parlando degli avversari e delle sfide che attendono il Parma, ha aggiunto: «Loro hanno idee chiare, noi cercheremo di portare la partita dove vogliamo noi, sapendo che ogni partita ha le sue difficoltà».

Cuesta ha anche fatto riferimento al gruppo, alla maturità della squadra e alla mentalità che vuole instillare nel Parma: «Il giocatore più importante che abbiamo è il gruppo, la mentalità, la voglia di fare bene ogni giorno». L’allenatore spagnolo ha ribadito che il Parma dovrà essere pronto a ogni contesto, valorizzando ogni risorsa disponibile e affrontando il campionato con propositività.

In conclusione, Parma e Cuesta appaiono già pienamente sincronizzati: il club punta su una linea chiara di identità, mentre Cuesta mette in evidenza la volontà di costruire, giorno dopo giorno, una squadra solida e competitiva. L’obiettivo non è solo quello di ottenere risultati immediati, ma di far sì che il Parma diventi protagonista di una crescita costante, basata sul lavoro, sulla fiducia e sulla consapevolezza del proprio valore.

Fonte: Conferenza stampa

