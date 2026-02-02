Carnesecchi l’eroe di Como Atalanta, record impressionante di rigori parati! Messaggio a Gattuso per la Nazionale: l’elogio della Gazzetta

Non solo prodezze atletiche tra i pali, ma uno spessore umano che illumina il pomeriggio del Sinigaglia. Marco Carnesecchi si prende la scena in Como-Atalanta, risultando decisivo per lo 0-0 finale con una prestazione monumentale, culminata nel rigore parato al 98′. Eppure, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è il gesto nel post-partita a definire l’anima del portiere della Dea: invece di esultare sguaiatamente, il classe 2000 ha rivolto un pensiero all’avversario sconfitto dal dischetto, Nico Paz.

«Voglio mandare un grosso abbraccio a Nico perché è un giocatore straordinario e quasi mi dispiace che sia capitato a lui di sbagliare», ha dichiarato l’estremo difensore degli Orobici, dimostrando una sensibilità rara. Sul piano tecnico, il salvataggio sul talento argentino nasce da un’intuizione legata al passato: ricordando un rigore non parato nello stesso stadio ai tempi della Cremonese, Carnesecchi ha corretto la sua scelta, tuffandosi nell’angolo giusto e blindando il risultato. I numeri della sua stagione sono ormai da top player europeo: quello neutralizzato ieri è il terzo rigore parato sui quattro fronteggiati quest’anno. Prima di Paz, si erano arresi specialisti come Duvan Zapata e Bradley Barcola in Champions League; solo Domenico Berardi è riuscito a superarlo.

La prova del portiere ha sfidato anche la logica delle statistiche avanzate: a fronte di 2.04 Expected Goals prodotti dal Como, la porta nerazzurra è rimasta inviolata per la dodicesima volta in stagione (9 clean sheet in campionato). Una prestazione “immane”, come definita dallo stesso protagonista, che suona come un messaggio fortissimo per Rino Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale. Sotto gli occhi di Leonardo Bonucci presente in tribuna, Carnesecchi ha blindato la sua candidatura per il prossimo Mondiale tra sei mesi. Ora, però, non c’è tempo per cullarsi sugli allori: il calendario impone concentrazione immediata per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus e il successivo incrocio in campionato proprio contro la sua ex Cremonese.

