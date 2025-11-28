Carnevali a Dazn prima di Como Sassuolo: «Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che è un campionato difficile. Matic? Campione e professionista serissimo»

Carnevali a Dazn prima di Como Sassuolo. Il direttore sportivo dei neroverdi ha parlato della posizione in classifica della squadra e dell’importanza di Matic

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Como Sassuolo, sfida che apre la tredicesima giornata di Serie A, il direttore sportivo dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha commentato il momento positivo della squadra, sottolineando la buona posizione in classifica e l’importanza di Nemanja Matic nel processo di crescita del gruppo.

SULLA POSIZIONE IN CLASSIFICA – «Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che è un campionato difficile. Ho detto da subito che era stata allestita un’ottima squadra, ma non ci saremmo aspettati una posizione di classifica così buona già a questo punto della stagione. Non oso immaginare dove potremmo arrivare. Dobbiamo continuare su questa strada, siamo molto soddisfatti».

L’IMPORTANZA DI MATIC – «Matic? Campione sul campo, professionista serissimo. Aiuta a crescere l’intero gruppo, nello spogliatoio è un leader e siamo veramente orgogliosi di averlo con noi».