 Carnevali a Dazn: «Sappiamo che è un campionato difficile»
Connect with us

Ultime Notizie

Carnevali a Dazn prima di Como Sassuolo: «Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che è un campionato difficile. Matic? Campione e professionista serissimo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Carnevali

Carnevali a Dazn prima di Como Sassuolo. Il direttore sportivo dei neroverdi ha parlato della posizione in classifica della squadra e dell’importanza di Matic

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Como Sassuolo, sfida che apre la tredicesima giornata di Serie A, il direttore sportivo dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha commentato il momento positivo della squadra, sottolineando la buona posizione in classifica e l’importanza di Nemanja Matic nel processo di crescita del gruppo.

SULLA POSIZIONE IN CLASSIFICA«Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che è un campionato difficile. Ho detto da subito che era stata allestita un’ottima squadra, ma non ci saremmo aspettati una posizione di classifica così buona già a questo punto della stagione. Non oso immaginare dove potremmo arrivare. Dobbiamo continuare su questa strada, siamo molto soddisfatti».

L’IMPORTANZA DI MATIC«Matic? Campione sul campo, professionista serissimo. Aiuta a crescere l’intero gruppo, nello spogliatoio è un leader e siamo veramente orgogliosi di averlo con noi».

Related Topics:

Como News

Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata

Avatar di Paolo Moramarco

Published

45 minuti ago

on

28 Novembre 2025

By

Fabregas
Continue Reading

Ultime Notizie

Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di quella squadra. Destinazione big? Il punto in casa gialloblu

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

28 Novembre 2025

By

Giovane Pisa Verona 1024x576 1
Continue Reading