 Como Sassuolo: segui live il match della 13a giornata
Como News

Como Sassuolo 1-0 LIVE: gol di Douvikas!

59 secondi ago

Nico-Paz-Como-Monza Classifica assist Serie A

Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Sinigaglia e in campo alle 20.45

Scendono in campo alle 20.45 Como e Sassuolo per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di fronte però ci sarà il Sassuolo di Grosso. Segui Live il macht con Calcionews24.com

11′ – Doppia conclusione Como, Muric presente sul destro a girare di Rodriguez e il mancino di Paz arrivato dopo la sua respinta.

8′ – Occasione Como con l’inesrimento di Moreno che aggancia avanti a Muric, ma non riesce a inquadrare la porta in pallonetto.

1′ – Si parte!

In attesa del calcio d’inizio

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

Fabregas nel pre partita di Como Sassuolo: «Ho fatto vedere ai ragazzi quello che abbiamo creato a Torino. Per essere lì davanti dobbiamo avere questa cosa»

26 minuti ago

28 Novembre 2025

fabregas calciomercato como
Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata

55 minuti ago

28 Novembre 2025

Fabregas
