Como Sassuolo 1-0 LIVE: gol di Douvikas!
Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Sinigaglia e in campo alle 20.45
Scendono in campo alle 20.45 Como e Sassuolo per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di fronte però ci sarà il Sassuolo di Grosso. Segui Live il macht con Calcionews24.com
11′ – Doppia conclusione Como, Muric presente sul destro a girare di Rodriguez e il mancino di Paz arrivato dopo la sua respinta.
8′ – Occasione Como con l’inesrimento di Moreno che aggancia avanti a Muric, ma non riesce a inquadrare la porta in pallonetto.
1′ – Si parte!
In attesa del calcio d’inizio
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.
Fabregas nel pre partita di Como Sassuolo: «Ho fatto vedere ai ragazzi quello che abbiamo creato a Torino. Per essere lì davanti dobbiamo avere questa cosa»
