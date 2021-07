Giovanni Carnevali ribadisce la posizione del Sassuolo in merito all’affare Locatelli con la Juventus: le sue dicharazioni – VIDEO

(Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Giovanni Carnevali, dal palco della presentazione del Sassuolo, parla della trattativa per Locatelli alla Juventus.

«E’ una fortuna, se i problemi fossero tutti questi ben vengano. La politica nostra è sempre quella, costruire una squadra che possa ottenere risultati buoni ed avere un occhio importante per il bilancio della società, vogliamo essere una società sana. E’ come vincere uno Scudetto far quadrare i conti. Dobbiamo lavorare così. Il Sassuolo è un ambizioso. Poi è giusto che se c’è una richiesta di una società importante e sia da parte della società acquirente, sia da parte nostra che dal calciatore, ci sono le condizioni giuste, ci sia una possibilità di migliorare. Se non ci sono le condizioni giuste, si migliora da noi».