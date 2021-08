Carnevali: «Berardi resta al Sassuolo. Ha un valore superiore a Locatelli»

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera riguardo la cessione di Berardi

«Per Berardi non è arrivata formalmente nessuna offerta. Non prenderemo in considerazione in ogni caso nessuna trattativa. Ci abbiamo messo due mesi per cedere Locatelli alla Juventus per 37,5 milioni, e ora mancano meno di quindici giorni alla fine del mercato. Non ci sarebbero i tempi e in ogni caso Berardi per noi ha un valore economico ancora superiore».