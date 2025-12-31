Carnevali: «Grosso è da grande club. Frattesi alla Juve? Secondo me è la squadra giusta per lui. Su Muharemovic dico che...»

Carnevali in un’intervista a ‘Tuttosport’ ripercorre l’anno del Sassuolo, ma si sofferma anche su temi di calciomercato molto delicati

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, traccia su Tuttosport un bilancio approfondito del 2025, toccando temi di mercato, politica sportiva e i protagonisti di ieri e di oggi.



VOTO AL 2025 DEL SASSUOLO «Un bel 9. Per il percorso in Serie B, che è stato fantastico, ma anche per il buonissimo ritorno nella massima serie. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ci sono tanti nuovi, ma siamo messi bene: siamo molto soddisfatti, in misura maggiore rispetto alla classifica e ai punti».



LA RETROCESSIONE «Eravamo finiti in una bolla. Non avevamo una squadra da retrocessione, ma dentro quella bolla non riuscivamo a venirne fuori, nemmeno con la scelta di Ballardini. Ma dal giorno in cui siamo finiti in B siamo usciti da quella bolla: abbiamo scelto Grosso e poi i giocatori da trattenere, senza doverci ridimensionare. Abbiamo riscoperto il calcio del territorio, non so se ci abbia fatto bene o male».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



L’INTUIZIONE MATIC «Matic è il campione più forte che abbiamo mai avuto, lo volevamo già prima che andasse alla Roma. Ci abbiamo messo un’ora a mettere tutto nero su bianco. Grosso, quando gliel’abbiamo proposto, ci ha detto: “Magari”. Conoscevamo il suo spessore tecnico e umano».



GROSSO DA GRANDE SQUADRA «Grosso è un allenatore da grande squadra, ha personalità simile a De Zerbi. Entrambi vogliono fare qualcosa di diverso nel calcio e stimolano anche le società a crescere. Dipende anche dalle chiamate che arriveranno per Grosso, noi cerchiamo di valorizzare le persone da sempre. Nessuno mi ha ancora chiesto di lui, ma a chi lo dovesse fare direi che è da grande club. Senza mentire».



PERCHÉ SI PARLA POCO DI LUI «Lui tra gli allenatori giovani è uno dei più bravi in assoluto, ma è un tipo riservato. Non è da pubbliche relazioni: per me è un pregio».



FRATTESI E RASPADORI «Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Frattesi è richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo»



RASPADORI ALLA ROMA «Lo prenderei, senza dubbio. Non so solo quanto l’Atletico Madrid sia disposto a lasciarlo andare facilmente. Non penso sia così semplice».



FRATTESI ALL’INTER «All’Inter ci sono tanti campioni, ma penso che Frattesi abbia sempre fatto bene. Se lui gioca, può emergere. Se viene qui al Sassuolo noi lo riprendiamo subito (ride, ndr)».



IL PREZZO DI MUHAREMOVIC «Muharemovic non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto».



L’INTERESSE PER IL BOSNIACO «Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic».