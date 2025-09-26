Carraro risponde a Moggi: «Tutti i tribunali mi hanno dato ragione. Mentre a lui…». La replica dell’ex presidente della FIGC sul calcio Calciopoli

Franco Carraro, ex presidente della Figc, è intervenuto attraverso una lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport per rispondere alle dichiarazioni odierne di Luciano Moggi, storico dirigente della Juventus, sul caso Calciopoli. Moggi aveva sostenuto che, durante la contesa per lo scudetto con il Milan, Carraro avrebbe favorito i rossoneri, squadra di cui era stato presidente in passato. L’ex direttore generale bianconero aveva anche replicato a un’intervista precedente di Carraro, in cui l’ex numero uno della Federazione aveva definito Calciopoli come un grande errore politico, collegando la vicenda alle scelte dei designatori arbitrali dell’epoca.

Carraro, nella sua lettera, ha voluto ribadire la propria posizione, sottolineando come le decisioni della giustizia sportiva e ordinaria abbiano confermato la sua correttezza istituzionale. L’ex presidente ha ricordato che il Gup di Napoli, la Corte di Cassazione, la Corte dei Conti e il Tar del Lazio hanno riconosciuto la sua innocenza, definendo il suo operato “istituzionalmente corretto”. Diverso il percorso giudiziario di Moggi, condannato inizialmente per associazione a delinquere e frode sportiva, con pene ridotte in appello e successivamente annullate dalla Corte di Cassazione fino alla prescrizione.

Il confronto tra i due protagonisti del calcio italiano, iniziato quasi vent’anni fa, continua dunque a distanza di 19 anni, alimentando un botta e risposta mediatico acceso. Carraro ha ribadito che le sentenze definitive hanno differenziato nettamente i percorsi giudiziari dei due ex dirigenti, chiarendo ai lettori l’esito delle vicende giudiziarie e sottolineando la propria estraneità ai comportamenti contestati a Moggi.

Con questa missiva, Carraro mira a rimettere ordine nella memoria collettiva sulla gestione di Calciopoli, evidenziando come la sua condotta sia stata sempre in linea con i principi istituzionali e legali, smentendo così qualsiasi accusa di favoritismi nei confronti di squadre di Serie A, compresa l’Inter. La vicenda, nonostante il tempo passato, resta dunque viva nel dibattito sportivo italiano.

LA LETTERA DI CARRARO – «Sono passati 19 anni da Calciopoli, i lettori sono in parte cambiati e non tutti ricordano tutto. Ritengo perciò necessario – prosegue – ricordare che il Gup di Napoli, la Corte di Cassazione, la Corte dei Conti, il Tar del Lazio, ultimo grado della Giustizia sportiva, hanno riconosciuto la mia innocenza, definendo il mio comportamento ‘istituzionalmente corretto’. Le sentenze definitive su Luciano Moggi sono state differenti. Con i più cari saluti».