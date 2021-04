Carraro: «Superlega? Agnelli ha fatto un gaffe, ma ricordiamoci che...»

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha parlato di Andrea Agnelli e della Super League. Le sue parole

Franco Carraro parla di Andrea Agnelli e della Super League ospite della trasmissione di Rai2 Dribbling.

SUPERLEGA – «La prima che si è parlato Superlega è stato nel ’96 quando i club usarono quello strumento per fare pressione sull’Uefa, per far cambiare la formula della Champions League e fare aumentare gli introiti per i club. L’Uefa deve riconoscere che il suo controllo dei bilanci non funziona. Il calcio ha sempre avuto l’abitudine di spendere più di quello che incassava, ma ora si sta esagerando».

AGNELLI – «Ha fatto una gaffe con la questione Superlega, ma dobbiamo ricordarci che ha vinto 9 scudetti consecutivi ed è una cosa straordinaria».