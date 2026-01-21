Casadei lancia il Torino: gol, fisico e carisma per la rincorsa di Baroni. L’impatto e il rendimento del centrocampista per il cammino dei granata

La parabola di Cesare Casadei ha ripreso decisamente a salire. In un momento della stagione caratterizzato da alti e bassi per il Torino, il centrocampista romagnolo si sta confermando come l’uomo in più nello scacchiere tattico di Marco Baroni. L’analisi della Gazzetta dello Sport evidenzia come l’ex Inter abbia saputo mettersi alle spalle un autunno doloroso, segnato dalla prematura scomparsa del padre a metà ottobre, trasformando il dolore in energia agonistica. Il 2026 è iniziato sotto una nuova stella: due gol realizzati e, soprattutto, una ritrovata incisività che lo rende imprescindibile per le due fasi di gioco.

Il purgatorio della panchina vissuto a dicembre sembra ormai un lontano ricordo. La svolta è arrivata il 4 gennaio contro il Verona: entrato nel finale, Casadei ha chiuso i conti firmando il 2-0 con una prepotente azione personale, celebrata con una commovente dedica al cielo. Tre giorni dopo, contro l’Udinese, ha ribadito la sua specialità, battendo il portiere friulano Maduka Okoye con un colpo di testa imperioso, fondamentale tecnico che aveva già esibito in Coppa Italia contro il Pisa. Proprio il gioco aereo è l’arma in più che il tecnico dei Granata sta sfruttando con sapienza.

Anche quando non segna direttamente, la fisicità del classe 2003 risulta determinante. Negli ottavi di Coppa contro la Roma, un suo stacco aereo non trattenuto da Mile Svilar ha propiziato il gol vittoria del giovane Emirhan Ilkhan. Stesso copione nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta: subentrato nella ripresa, Casadei ha alzato il baricentro della squadra, offrendo sponde preziose per gli attaccanti grazie ai lanci del portiere Alberto Paleari. Ora, con la delicata trasferta del “Sinigaglia” contro il Como alle porte, il Toro si affida nuovamente alla fame e ai centimetri del suo gioiello per dare continuità ai risultati.

LEGGI ANCHE: Torino Udinese 1-2: Zaniolo e Ekkelenkamp stendono il Toro. Per Baroni (incolore) si salva solo Casadei