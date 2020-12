Iker Casillas parla dal palco dei Globe Soccer Awards: ecco le dichiarazioni dello spagnolo che spiega il suo ritorno al Real Madrid

REAL MADRID – «Tornare al Real Madrid? Sì era destino. Dopo cinque anni lontano da Madrid ho avuto la possibilità di tornare a casa, è dove ho iniziato da ragazzino. Posso tornare a svolgere un ruolo molto diverso, cercherà di imparare ed aiutare per quanto possibile. Sono convinto che sarà qualcosa di meraviglioso. Come posso aiutare il Real? Dobbiamo continuare nel lavoro che abbiamo cominciato nel XX secolo, già nel XXI secolo abbiamo vinto sei coppe dei campioni e Ronaldo ha aiutato in questi traguardi. Tutti vogliono essere il club migliore nel 21° secolo ma il Real è favorito al momento».

EUROPEO – «Chi vincerà l’Europeo? Difficile poterlo dire per quello che è successo con la pandemia. Forse hanno avuto la possibilità di compattarsi maggiormente. Sicuramente le Nazionali favorite sono Francia, Portogallo e Spagna. Chiaramente la Germania non può essere sottovalutata anche se ha dovuto affrontare un cambiamento generazionale. Se parliamo dell’Europeo la Spagna ha una Nazionale che ha avuto tempo per recuperare e sarà tra le 5 favorite».