Ronaldo sceglie l’isolamento, non tornerà nemmeno a Las Vegas

Juventus, le cronache parlano di un Cristiano Ronaldo concentrato solo sul calcio e distante dal caso Mayorga che tiene banco negli USA: parlerà alla polizia in teleconferenza

Il campionato riparte e Cristiano Ronaldo prova a mettersi alle spalle le ultime difficili settimane di polemiche extra-calcistiche, con il caso dell’accuso di stupro dell’ex modela americana Kathryn Mayorga per un fatto risalente al 2009, a Las Vegas, che ormai pare aver preso definitivamente la ribalta di tutti i giornali del mondo. Eppure domani la Juventus sfiderà il Genoa, con il portoghese in campo nonostante tutto. Negli ultimi giorni Ronaldo ha avvisato i suoi legali: non vuole più ricevere aggiornamenti e novità circa quando sta succedendo dall’altra parte del mondo, negli USA, dove l’inchiesta a suo carico (anche se abbastanza lentamente) va avanti senza sosta.

La scelta di CR7 è stata dunque chiara: provare ad isolarsi rispetto a tutto ciò che al momento non riguarda esclusivamente il calcio e la Juve in particolar modo (ha anche rinunciato nuovamente alla convocazione col Portogallo), focalizzare i prossimi obiettivi e cercare di concentrarsi sul pallone. Da qui a metà novembre, tuttavia, è quasi scontata la convocazione per una audizione da parte della polizia di Las Vegas, che vuole ascoltare anche la versione di Ronaldo su quanto avvenuto la notte del 13 giugno 2009: difficilmente però l’attaccante bianconero si muoverò da Torino ed è molto probabile che risponda alle domande degli inquirenti in teleconferenza (procedura permessa anche dalla giusitizia americana). Tutto pur di provare ad evitare distrazioni inutili.