Caso Cristiano Ronaldo, Juve avvisata: può andare avanti altri 2 anni

Juventus: dopo le accusa di stupro di Kathryn Mayorga, la vicenda di Cristiano Ronaldo con le autorità americane potrebbe andare avanti ancora per molto, come rivela una fonte oggi

A prescindere da come andrà a finire, che Cristiano Ronaldo sia cioè giudicato colpevole o innocente del presunto stupro commesso nel 2009 a Las Vegas ai danni di Kathryn Mayorga e venuto alla luce soltanto pochissime settimane fa, sarà una battaglia legale lunga ed estenuante. Chi, come negli ultimi giorni si augurava (soprattutto tra gli juventini), che già nei prossimi giorni la posizione del portoghese sarebbe stata archiavata dalle autorità competenti, dovrà molto probabilmente rassegnarsi. Stando a quanto trapelato stamane sul Correio da Manha, infatti, il procedimento legale che contrappone CR7 alla donna americana potrebbe durare almeno un paio di anni ancora.

Quasi una beffa per la Juventus, che si augurava invece di mettersi subito alle spalle le questioni legate al portoghese, considerato che Ronaldo ha ancora proprio due anni (oltre a questo) di contratto con la società. «Il caso di fatto è ancora sotto investigazione della polizia e non credo che questa fase si concluderà a breve. Poi la palla passerà al Pubblico Ministero che, dopo un’attenta analisi, deciderà se formulare l’accusa ai danni di Ronaldo oppure no. Tutto queste fasi potrebbero durare molto tempo ancora», ha rivelato una fonte giudiziara anonima americana al Correio stamane. Alla faccia dei tempi brevi della giustizia statunitense.