Cristiano Ronaldo, il caso si sta sgonfiando? Mancano prove e la Mayorga è in silenzio

Ancora novità sul caso Cristiano Ronaldo. Il caso si sta gonfiando? Mancano le prove del DNA di CR7 e non solo

Si sta sgonfiando il caso Cristiano Ronaldo? Negli ultimi giorni abbiamo assistito a diverse dichiarazioni da parte del legale rappresentate di CR7 e abbiamo assistito anche al silenzio del legale di Kathryn Mayorga, la donna che accusa il portoghese di stupro e del Der Spiegel che aveva annunciato ulteriori documenti sulla vicenda e non ha più prodotto ulteriori materiali che riguardano il presunto stupro del giocatore nel 2009. Gli avvocati della Mayorga sono ancora a lavoro per provare a ‘incastrare’ il giocatore e i legati del giocatore bianconero hanno incontrato ieri la polizia di Las Vegas, dichiarandosi soddisfatti dopo l’incontro.

Al momento mancano ancora le prove del DNA di Ronaldo, prove che la Polizia di Las Vegas giurava di avere ma che ancora non sono emerse in sede d’indagine. Il giocatore non è stato convocato per confermare il suo DNA con il campione che dovrebbe essere stato prelevato dalla ragazza il giorno successivo la presunta violenza. Il giocatore riprenderà quest’oggi gli allenamenti con il gruppo bianconero ed è sereno. Domenica è andato a Parigi con la sua Georgina, oggi inizierà a pensare nuovamente al campo.