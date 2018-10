L’avvocato di Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen si è recato a Las Vegas per parlare con gli inquirenti: secondo il quotidiano portoghese è fiducioso dopo l’incontro

Nuovi aggiornamenti sul caso Ronaldo: il suo legale Peter Christiansen, dopo essersi recato a Las Vegas e aver incontrato la polizia che si sta occupando delle indagini, si è detto soddisfatto di ciò che ha visto. A raccontarlo è il quotidiano portoghese, Correio de Manha, che in questi giorni si è dimostrato vicino all’entourage di Cr7: Christiansen si è mostrato fiducioso e spera in una chiusura positiva del caso che porti ad archiviare il tutto. Il legale di Ronaldo, già la scorsa settimana, con un comunicato apparso sul sito della Gestifute, agenzia che cura gli interessi di Ronaldo, ha rivelato come i documenti in cui si parla del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga siano stati manipolati da alcuni hacker.