Caso Juve, Malagò: «Non commento queste cose... Non capisco perché certi lo facciano»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, non ha voluto commentare la notizie della chiusura delle indagini da parte della Procura FIGC sulla manovra stipendi della Juve

Giovanni Malagò, presidente del CONI, non ha voluto commentare la notizie della chiusura delle indagini da parte della Procura FIGC sulla manovra stipendi della Juve. Le sue dichiarazioni:

MALAGO’ – «Chiusura delle indagini sulla Juventus da parte della procura federale? Non casco nell’errore di tanti personaggi dello sport o della politica che commentano queste cose, in fase di indagini o in fase di sentenza. Non capisco perché tante persone influenti lo facciano, non porta mai pane…».