In casa Milan continua a tenere banco il caso Rafael Leao, il portoghese sta parlando con la società del suo futuro.

Per cercare di risolvere la questione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è sceso in campo anche Cardinale. Il numero uno rossonero arriverà a Milanello per parlare con Maldini e capire alcune situazioni.