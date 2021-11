Caso plusvalenze: nel mirino anche l’affare Osimhen tra Napoli e Lille. Tutti i dettagli legati all’inchiesta emersa in questi giorni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il caso plusvalenze si allarga, con la lente d’ingrandimento puntata anche sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli. C’è da dire innanzitutto che ad oggi non è stato comunicato l’avvio di alcuna indagine per quanto riguarda l’affare dell’attaccante.

L’attuale dirigenza del Lille, si legge, ha girato in primavera alla procura locale i documenti sul transfer che ha coinvolto anche tre giovani italiani. Mossa necessaria per evitare futuri problemi, visto che la vendita del nigeriano non ha fruttato introiti reali in linea con gli 81.3 milioni di cartellino annunciati nel 2020.