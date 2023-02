Caso Santoriello, quale decisione del Pm? Ecco cosa filtra

Al momento non è prevista nessuna sanzione per il magistrato Santoriello, ma quale sarà la sua decisione dopo il caos uscito in questi giorni?

Teoricamente il pm di Latina potrebbe decidere di fare un passo indietro, rimettendo la propria delega. L’altra eventualità è la revoca dell’assegnazione all’indagine da parte del procuratore capo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.