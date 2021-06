Caso tamponi: la Lazio farà ricorso al Collegio di Garanzie. La data

Caso tamponi, la Lazio porterà il procedimento davanti al Collegio di Garanzia del CONI il 12 luglio: la situazione

Caso tamponi, parte tre. La Lazio ha deciso di proseguire portando il procedimento fino al Collegio di Garanzia del Coni, impugnando la sentenza della Corte Federale d’Appello.

In secondo grado, infatti, la sanzione al club è stata inasprita (da 150 mila a 200 mila euro) e così come sono stati aumentati i mesi di inibizione del presidente Lotito a 12 (dai 7 inizialmente previsti). Come riportato da La Repubblica, il club presenterà il ricorso il 12 luglio, anche se la data potrebbe slittare alla fine del mese.