Cassano: «Barella sta sempre a protestare, a sbracciarsi. Si crede di essere Zidane?»

Antonio Cassano, ex giocatore dell’Inter, ha parlato della prestazione dei nerazzurri nel match di ieri sera contro la Sampdoria

PAROLE – «Il problema è nel manico. Conte perché ha vinto all’Inter? Perché era un fenomeno a gestire certe situazioni, il gruppo. Se fossi stato io l’allenatore avrei chiamato Barella e lo avrei messo fuori subito. Se c’è qualcosa che non ti va bene allora vai fuori che è meglio. Lukaku era in difficoltà e allora? Lui sta sempre a protestare, a sbracciarsi, a gesticolare con le mani e gli ha detto di stare zitto. Ma chi si crede di essere… sembra che lui (Barella, ndr) sia Zidane o Iniesta e invece corre avanti e indietro come un cogl… e si lamenta. Cercasse il modo di fare qualcosa di costruttivo e non solo con un allenatore che lo deve stimolare a correre a mille all’ora. E poi chiedono 4, 5, 6, 10 milioni… ma basta!».