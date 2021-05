Cassano: «Ho detto a Mazzarri “Che ca**o fai in Toscana devi allenare”»

Antonio Cassano svela un contatto avuto con Walter Mazzarri: ecco le parole dell’ex attaccante al tecnico, attualmente senza panchina

Antonio Cassano, in live Twitch alla BOBO TV, ha svelato un contatto con Walter Mazzarri.

«Mi è arrivata una chiamata a cena che mi ha fatto enormemente piacere. Non lo sentivo da 13 anni. Lui mi ha gestito benissimo alla Sampdoria nonostante le litigate. Era Walter Mazzari, mi ha fatto enormemente piacere. Io gli ho detto “Che ca**o fai in Toscana devi allenare che ci sono tanti scappati di casa che non valgono un quarto di te”».