Cassano: «Capozucca? Fa il giro delle tre chiese e poi attacca Godin. Serve rispetto!»

Antonio Cassano si è scagliato contro il direttore del Cagliari Stefano Capozucca: le sue dichiarazioni alla Bobo Tv

Antonio Cassano durante la Bobo Tv si è scagliato contro Stefano Capozucca. Il ds del Cagliari ha usato parole pesanti nel posto Cagliari-Udinese, ostracizzando in seguito Godin.

CAGLIARI – «Capozucca sai cosa fa? Cagliari-Genoa, poi va da Cellino. Fa sempre il giro delle tre chiese, e parla pure di calcio ora. E va a giudicare chi? Non dico Cassano, ma Godin, uno che non è mai stato messo in discussione. Capisco perché il Cagliari è in questa situazione, perché deve parlare Capozucca e dire a Godin una cosa del genere. Quando fa delle dichiarazioni del genere, deve pensare: va ad attaccare uno che è stato dieci anni il capitano dell’Atletico Madrid, ha fatto la storia dell’Uruguay, ma ci rendiamo conto. Io sono amico di Gigi Riva, il popolo sardo merita rispetto e queste persone lo dovrebbero dare prima ai tifosi e poi ai giocatori che meritano rispetto. E poi andassero a Porto Cervo in vacanza, fuori dai coglioni».