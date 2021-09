Cassano contro l’agente di Jorginho: «Ero un fenomeno, sono ricco e famoso»

Cassano risponde duramente all’agente di Jorginho. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante alla Bobo TV

Continua il botta e risposta tra l’agente di Jorginho e Antonio Cassano. Ecco l’attacco dell’ex attaccante nel corso della Bobo TV:

«Nella mia vita, con tutti i disastri che ho fatto, ho giocato nelle squadre più forti del mondo: Real Madrid, Milan e Inter. Se lui prende tutti i suoi assistiti non valgono me che posso giocare con il piede destro legato. Io sono stato un fenomeno, solo la testa non mi ha aiutato. Non sono un frustato, nella vita non mi manca niente, sono ricco e famoso. La prossima volta che parli di Cassano sciacquati la bocca».