Cassano: «Tante buone squadre in C, ma il Bari non può perdere con una squadretta come il Feralpi Salò»

Antonio Cassano torna a far parlare di sè con alcune dichiarazioni sul campionato di Serie C e sul Bari rilasciate poche ore fa

Fanno riflettere le parole di Antonio Cassano rilasciate alla Bobo Tv riguardo una piazza che gli sta tanto a cuore come Bari:

«In Serie C ci sono grandi squadre, l’Alessandria, il Padova, l’Avellino, cavolo, sono tutte forti. Piazze stupende e molto calorose. Non so dare una favorita in vista della prossima stagione, se proprio devo dirne una dico sicuramente il Padova, poi ci sono anche la stessa Alessandria e l’Avellino. Il Bari ha perso contro la FeralpiSalò, cioè ci rendiamo conto? Bari, una metropoli, che perde contro un paesino del genere. Bari è una città che ti da l’anima, una piazza calda, affascinante, che dà tutta se stessa, ma questa squadra ha un grande problema: lo stesso presidente che sta facendo disastri a Napoli li sta facendo anche al Bari. Non dimentichiamoci che in due anni ha cambiato cinque tecnici»