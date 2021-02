Antonio Cassano: «Inter grande favorita scudetto, se seconda un disastro». Le dichiarazioni dell’ex attaccante barese

Antonio Cassano ha parlato così di Inter in ottica scudetto sul canale YouTube di Stefano Borghi.

«L’Inter ha iniziato la stagione malissimo, soprattutto perché è andata fuori dalle coppe. Non solo dalla Champions ma anche dall’Europa League: lì è stato un disastro. L’Inter ha un solo obiettivo, vincere lo Scudetto: se arriva seconda, ha fatto un disastro. L’Inter è favorita perché Conte, giocando una volta a settimana, ti dà qualcosa in più. Io sono interista dalla nascita, ma l’Inter non mi emoziona come mi emoziona l’Atalanta quando gioca a calcio. L’Inter è una squadra molto solida, schematica, pratica: fa sempre quelle tre-quattro cose, però io non posso vedere delle partite dove l’Inter gioca 70/80 minuti sotto la linea della palla. Con quei giocatori lì secondo me devi fare un tipo di calcio abbastanza offensivo e devi dominare le partite. Per me l’Inter è la grande favorita, ma allo stesso tempo non mi esalta per come gioca. È solida, è quadrata, subisce poco e il gol poi te lo fa perché Lukaku e Lautaro stanno facendo una vagonata di reti, soprattuto in questa Serie A. L’Inter è la favorita, però non gioca bene».