Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e…»

Published

3 ore ago

on

By

Antonio Cassano

Cassano svela a sorpresa: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e…». Le sue parole

Il futuro dell’Inter è già tema caldo in vista del mercato estivo, e le parole di Antonio Cassano a Viva el Futbol hanno alimentato il dibattito: l’ex attaccante, noto per i giudizi senza filtri, ha indicato i reparti che secondo lui andrebbero rinforzati e i profili utili per far compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità, scatenando subito discussioni tra i tifosi nerazzurri sugli innesti davvero necessari.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «L’Inter deve cambiare modulo, sono quasi sicuro che lo faranno in estate. Prenderanno esterni di livello, per fare uno step anche a livello internazionale. Chi può andare a prendere però l’Inter? Mal che vada devi pagare 70 milioni per me… Per prenderli di quel livello. Martinelli fa la panchina oggi, costa 60/70 milioni. Diventa dura così. 

Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, stavo riflettendo. Ne sono quasi sicuro che lo sacrificano. Poi scadono quei 5 contratti e per me poi Calhanoglu andrà via. Questi addii, Calha e Thuram, si può andare sugli esterni offensivi in quel caso. Dietro Dumfries può fare il terzino, anche Dimarco può farlo, al centro Akanji e Bastoni vanno bene. Il portiere poi. E gli esterni d’attacco, servono tanti soldi».


Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829 Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829
Calcio italiano21 ore ago

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO

Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...
Change privacy settings
×