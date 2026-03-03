Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e…»

Cassano svela a sorpresa: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e…». Le sue parole

Il futuro dell’Inter è già tema caldo in vista del mercato estivo, e le parole di Antonio Cassano a Viva el Futbol hanno alimentato il dibattito: l’ex attaccante, noto per i giudizi senza filtri, ha indicato i reparti che secondo lui andrebbero rinforzati e i profili utili per far compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità, scatenando subito discussioni tra i tifosi nerazzurri sugli innesti davvero necessari.

PAROLE – «L’Inter deve cambiare modulo, sono quasi sicuro che lo faranno in estate. Prenderanno esterni di livello, per fare uno step anche a livello internazionale. Chi può andare a prendere però l’Inter? Mal che vada devi pagare 70 milioni per me… Per prenderli di quel livello. Martinelli fa la panchina oggi, costa 60/70 milioni. Diventa dura così.

Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, stavo riflettendo. Ne sono quasi sicuro che lo sacrificano. Poi scadono quei 5 contratti e per me poi Calhanoglu andrà via. Questi addii, Calha e Thuram, si può andare sugli esterni offensivi in quel caso. Dietro Dumfries può fare il terzino, anche Dimarco può farlo, al centro Akanji e Bastoni vanno bene. Il portiere poi. E gli esterni d’attacco, servono tanti soldi».



