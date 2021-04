Cassano: «Pioli una delle poche persone per bene del calcio. Fonseca merita rispetto»

Antonio Cassano ha parlato di Stefano Pioli e Paulo Fonseca all’interno della Bobo Tv: le sue dichiarazioni

FONSECA – «Leggo che hanno già contattato Sarri, mi vergogno per chi mette in giro queste voci. La società dov’è? Da quattro mesi stanno spaccando la minchia a Fonseca, da quel famoso derby. Ogni volta gli fanno domande allucinanti per metterlo in una condizione difficile. Questo non è rispetto».

PIOLI – «Ha avuto un anno e mezzo eccezionale, è stato bravo e intelligente a farsi amare da Ibrahimovic, dai ragazzini, arrivando coi risultati all’obiettivo. L’ho conosciuto, merita tutto: è umile, un buon allenatore e spero che raggiunga i suoi obiettivi. E’ una delle poche persone per bene nel mondo del calcio».