Cassano: «Quella squadra darà filo da torcere in Champions League. Merito anche del tecnico» - Calcio News 24

Cassano: «Napoli fortissimo, ma occhio al City. Donnarumma? Prestazione da leader»

L’ex fantasista della Nazionale Antonio Cassano, noto per i suoi commenti schietti e mai banali, ha analizzato la sfida tra Manchester City e Napoli, concentrandosi su alcuni protagonisti della gara e, in particolare, sul rendimento del portiere Gianluigi Donnarumma. Durante un intervento nel suo consueto spazio online, Cassano ha espresso ammirazione per la qualità della squadra partenopea, senza però nascondere il rispetto per il club inglese guidato da Guardiola.

«Il Napoli è una squadra fortissima, l’arrivo di Antonio Conte ha dato una nuova anima e un’identità precisa. Però non dobbiamo dimenticarci che affrontano il Manchester City, che da anni gioca il miglior calcio d’Europa. Se gli inglesi girano come sanno, sarà durissima per chiunque».

Cassano, da grande conoscitore del gioco offensivo, ha poi analizzato le caratteristiche dei nuovi innesti azzurri e il valore aggiunto di alcuni elementi chiave:

«Mi piacciono i nuovi attaccanti del Napoli, hanno fisicità e tecnica. Ma il vero salto di qualità lo possono fare solo se ritrovano la fantasia che avevano con Insigne e Mertens. Politano sta crescendo tanto, e con Di Lorenzo formano una coppia affidabile. Però serve una scintilla in più».

Inevitabile poi il commento su Donnarumma, che Cassano ha voluto elogiare senza riserve:

«Lui è uno dei portieri più forti al mondo, e l’ha dimostrato anche contro il Napoli. Ha fatto interventi importanti, ha guidato la difesa con autorità. Quando sta bene mentalmente, è un vero leader. In passato l’ho criticato per alcune scelte, ma oggi ha fatto una partita da grande campione».

In chiusura, Cassano ha parlato anche dell’atteggiamento mentale necessario per affrontare una partita di questo livello:

«In queste partite serve testa, esperienza e sangue freddo. Conte lo sa bene, e se il Napoli riuscirà a gestire i momenti difficili, potrà dire la sua anche contro una corazzata come il City. Ma deve essere perfetto in ogni reparto».

Ancora una volta, le parole di Cassano dividono i tifosi ma confermano la sua capacità di lettura del calcio, sempre diretta, spesso provocatoria, ma mai banale. La sua opinione, anche oggi, non è passata inosservata.