Castellanos sicuro: «Rialziamoci e continuiamo a lavorare per queste 6 finali che restano. Forza Lazio sempre!»

Taty Castellanos ha parlato sui propri account social dove esprime tutto il suo amore per i biancocelesti: le dichiarazioni

Taty Castellanos, centravanti della Lazio, ha vissuto un momento di grande sofferenza in seguito al rigore parato dal portiere del Bodo Glimt nell’ultima gara di UEFA Europa League. Per il giocatore, si è trattato di un duro colpo sin dal suo arrivo in maglia biancoceleste. Ora, però, lo spagnolo è determinato a rialzarsi e a ritrovare la concentrazione, guardando avanti alle sei sfide decisive che lo attendono, come sottolineato nelle sue parole sui social. Ecco cosa ha dichiarato:

PAROLE – «Sono orgoglioso della squadra e di tutti i laziali che ci hanno sostenuto in questa coppa. Abbiamo lasciato tutto in campo per 120 minuti e mi dispiace tantissimo non aver conseguito questa qualificazione. I rigori sono una lotteria; il calcio è così, ha cose come questa che alla fine sono difficili da digerire. Rialziamoci e continuiamo a lavorare per queste 6 finali che restano e lasciamo la Lazio come merita. Forza Lazio sempre!».