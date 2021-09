Castori pensa a Ribery: così il tecnico cambia la Salernitana

Si avvicina l’arrivo di Franck Ribery alla Salernitana: Fabrizio Castori pensa al cambio di modulo per accogliere il francese

La Salernitana attende Franck Ribery: domani il francese arriverà a Salerno dove sosterrà le visite mediche per poi prendere parte alla presentazione della squadra allo Stadio Arechi. Castori intanto fa le prove per cambiare il modulo in virtù del francese.

Nell’allenamento congiunto contro il San Giorgio a Cremano, nel secondo tempo Castori ha provato il 4-3-1-2: ruolo di trequarti ad hoc per Ribery con Simy e Bonazzoli possibile coppia in avanti.