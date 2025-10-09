Castro Bologna, addio vicino? Quella big vuole l'attaccante argentino - Calcio News 24

Castro nel mirino del Chelsea: nuove voci di mercato sull’attaccante argentino

Nuove indiscrezioni di mercato accendono i riflettori su Santiago Castro, giovane attaccante argentino che continua a far parlare di sé in Europa. Dopo le buone prestazioni con la maglia del Bologna, l’attaccante classe 2004 è tornato al centro dell’attenzione internazionale. Secondo quanto riportato da fonti inglesi, il Chelsea di Enzo Maresca avrebbe inserito Castro tra i principali obiettivi in vista della prossima finestra di mercato.

Il club londinese, sempre molto attento ai talenti sudamericani, avrebbe messo gli occhi su Castro per rinforzare il reparto offensivo. Il profilo del centravanti argentino piace per caratteristiche tecniche e fisiche: rapido, duttile e con un buon senso del gol, rappresenta quel tipo di attaccante moderno capace di adattarsi ai ritmi della Premier League.

L’interesse del Chelsea per Castro si inserisce in una strategia precisa portata avanti dalla società negli ultimi anni. Dopo aver portato a Stamford Bridge altri giovani argentini come Enzo Fernández, Facundo Buonanotte e Garnacho, il club vorrebbe aggiungere un nuovo talento proveniente dall’Argentina, convinto che il calcio sudamericano continui a essere una miniera di qualità e personalità.

Un altro elemento che renderebbe l’operazione interessante per il Chelsea riguarda l’aspetto economico. Castro percepisce infatti un ingaggio relativamente contenuto — circa 500mila euro netti a stagione — una cifra ampiamente sostenibile per una società come quella londinese, che potrebbe quindi investire con margini di crescita sia tecnici sia finanziari.

Dal canto suo, il Bologna non sembra intenzionato a lasciar partire facilmente il suo giovane attaccante. La società emiliana ha investito con convinzione su Castro, considerandolo un elemento importante per il presente e per il futuro. Tuttavia, un’offerta significativa proveniente dalla Premier League potrebbe cambiare gli equilibri, come già accaduto in passato con altri talenti lanciati dai rossoblù.

Per ora, si tratta solo di contatti esplorativi, ma le voci su Castro si fanno sempre più insistenti. Il Chelsea osserva e prepara la mossa, mentre il Bologna si gode il suo gioiello argentino, consapevole che il prossimo mercato potrebbe trasformarsi in un nuovo capitolo importante per la carriera di Santiago Castro e per il valore del suo cartellino.