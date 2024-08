Castrovilli: «Alla Lazio per ritrovare la MIGLIOR CONDIZIONE. Voglio tornare in Nazionale»

Gaetano Castrovilli, durante la conferenza stampa di presentazione odierna, ha parlato così della propria condizione fisica

Durante la presentazione odierna come nuovo calciatore della Lazio, Gaetano Castrovilli ha parlato così della propria condizione fisica:

QUANTO MANCA PER IL TOP DELLA CONDIZIONE – «Se non stai bene mentalmente le gambe non vanno. Ho trovato un gruppo fantastico con giocatori tutti di qualità. Voglio dare una mano a questa squadra, sento quell’alchimia che in un gruppo fa tanto per raggiungere grandi obiettivi. Tutto parte dal gruppo, poi si vedono i singoli. Secondo me ora sono all’80%».

IMPATTO CON L’OLIMPICO – «Sarà un obiettivo tornare in Nazionale, ma passando per il club».