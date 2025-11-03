Cataldi pre Cagliari Lazio: «Qualcosa è successo dopo quella partita. Ecco qual è il nostro obiettivo» - Calcio News 24

Cataldi prima di Cagliari Lazio, le dichiarazioni del giocatore biancoceleste

In vista della partita di Serie A tra Cagliari Lazio, Danilo Cataldi ha parlato nel pre partita, analizzando la condizione della squadra e le aspettative per la gara. Il centrocampista biancoceleste, intervistato dai microfoni di DAZN, ha espresso la propria visione sulla squadra e sul momento che sta attraversando: «Non so se è cambiato qualcosa dopo il derby. E’ una buona Lazio nelle prestazioni, ci manca qualcosa in più anche partendo da davanti. Speriamo di riuscire a fare una buona partita».

Le parole di Cataldi arrivano in un momento cruciale per la squadra di Sarri, che punta a consolidare il proprio percorso in campionato. La sfida contro il Cagliari rappresenta un banco di prova importante per verificare la capacità della Lazio di trasformare le prestazioni positive in risultati concreti. Il centrocampista evidenzia come, nonostante la qualità mostrata in campo, sia necessario un piccolo salto di qualità, soprattutto in attacco, per conquistare i tre punti.

Il match tra Cagliari Lazio vedrà la Lazio affrontare una squadra determinata a difendere il proprio territorio e a ottenere punti preziosi in chiave salvezza. Cataldi sottolinea l’importanza di mantenere concentrazione e organizzazione sin dai primi minuti: «Speriamo di riuscire a fare una buona partita». Questo approccio dimostra come la squadra sia consapevole delle difficoltà che il Cagliari può creare, soprattutto in casa, ma resti fiduciosa nelle proprie possibilità.

Oltre al piano tattico, le dichiarazioni di Cataldi evidenziano anche il ruolo della coesione e della fiducia all’interno dello spogliatoio. Il centrocampista rappresenta un punto di riferimento per i compagni, pronto a guidare la squadra in entrambe le fasi del gioco e a dare equilibrio al reparto di mezzo. La sua esperienza sarà fondamentale per gestire le fasi più complesse della partita e per supportare l’attacco della Lazio.

In definitiva, la partita di oggi tra Cagliari Lazio rappresenta un’occasione per consolidare la fiducia dei biancocelesti, dimostrare compattezza e migliorare l’efficacia offensiva. Cataldi invita tutti a rimanere concentrati e a dare il massimo, sottolineando l’importanza di questa sfida sia per la classifica che per la crescita della squadra.

Con queste premesse, la sfida contro il Cagliari diventa molto più di un semplice incontro di campionato: è un momento per mostrare progressi, determinazione e unità, con l’obiettivo di riportare la Lazio ai risultati che la squadra merita, davanti ai propri tifosi.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A