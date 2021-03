Catania-Inter 12 marzo 2010. L’Inter del triplete cade al Massimino. Muntari nella “storia”

Marzo è il mese della fondazione dell’Inter, oltre che della prima partita della Juventus, curiosità che accomuna due grandi del calcio che alimentano una delle più belle sfide sportive europee.

Ma il terzo mese dell’anno porterà ai ricordi non soltanto la storica nascita del club nerazzurro, ma anche di una partita in Sicilia che rappresenta una tappa fondamentale nella stagione stellare del triplete per l’Inter che dopo il Massimino vinse tutto ciò che poteva.

Sinisa Mihajlovic batte José Mourniho. Poi i nerazzurri non si fermeranno più.

L’Inter per difendere il primato dal Milan. Il Catania per la tranquilla permanenza in A.

Prima di avvicinarci al racconto del match che vide di fronte Inter e Catania al Massimino il 12 marzo 2010, è doveroso fare un preambolo. L’Inter arrivava alla nona giornata di ritorno con 59 punti, quattro in più rispetto ai rivali e cugini rossoneri, sfida che si ripropone anche nel campionato di quest’anno come confermano le scommesse sportive di https://librabet.com/it/. Il Catania invece continuava decisa la sua stagione in Serie A senza particolari preoccupazioni di permanenza in massima serie, e arrivava alla ventottesima giornata soddisfatta di un pareggio a Cagliari per 2-2. Era il campionato del Palermo perennemente nei piani alti della classifica, concluso brillantemente con la qualificazione in Europa League per i rosa nero. La partita arrivava in un momento della stagione particolare soprattutto per l’Inter impegnato nella Champions League che avrebbe poi vinto a maggio contro il Bayern di Monaco.

Nell’incontro serale delle 20:45 il Catania si presentava spavaldo come il proprio allenatore sfidando l’Inter prima in classifica con un tridente mobile e sgusciante composto da Maxi Lopez, Mascara e Jorge Martinez, mentre l’Inter rispondeva con la “sorpresa” Mariga a centrocampo, Materazzi e Lucio centrali, e Milito Eto’o in avanti sorretti da Sneijder. Tutto esaurito inutile dirlo al Massimino, anche se la partita non regalava particolari emozioni per tutto il primo tempo, fino al goal di Milito al nono minuto della ripresa, che gela Catania. Ma la squadra di Mihajlovic non si scomponeva e iniziava a lavorare ai fianchi la difesa interista, trovando il pareggio 20 minuti dopo con Maxi Lopez. Allora il Massimino diventava caldo come il vicino vulcano Etna, e gli uomini di Mourinho iniziavano a sbandare, tanto da subire il goal del sorpasso firmato da Mascara all’ottantunesimo su rigore. Proprio in occasione di questo rigore Muntari entrava nella storia del campionato: ingresso in campo al posto di Cambiasso, doppia ammonizione, e rigore procurato tutto in soli due minuti di partita. Il tridente scelto da Mihajlovic completava la propria opera con il terzo e ultimo goal di Jorge Martinez.

Fu quella del Massimino una partita molto importante per la stagione delle vittorie per l’Inter, che proprio dallo “schiaffo” siciliano di un proprio ex Sinisa Mihajlovic, seppe trovare risorse per completare il campionato davanti alla Roma, e portare a casa Champions League e Coppa Italia.