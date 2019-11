Catania nel caos, si dimette Lo Monaco. Le parole in conferenza

Catania nel caso, si dimette il direttore generale Pietro Lo Monaco: «Negli ultimi tempi c’è un clima di veleni, ho visto di tutto e di più»

Momento non tranquillo per il Catania. Nella giornata di oggi si è dimesso Pietro Lo Monaco, d.g. della società etnea. A comunicarlo è stato lui stesso tramite una lunga conferenza stampa. Ecco le parole del dirigente:

«C’è un clima di veleni, negli ultimi tempi ho visto di tutto e di più. Mi dimetto dal ruolo di d.g. Non ci ripenso, spero che arrivi qualcun altro e che tenga in piedi la società dopo che abbiamo risanato. Non faccio morire il Catania, finché la proprietà non designerà una persona che possa sostituirmi e possa portare avanti le cose del Catania, io sarò sempre a disposizione. Non me la sento più di andare dietro a tutto quello che sta succedendo, perché rischierei anche di dire cose sbagliate. Non me la sento più di dover sopportare tutto quello che sta avvenendo. Io sono un sanguigno».