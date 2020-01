Cavani Atletico Madrid, gli spagnoli preparano l’ultima offerta

Cavani Atletico Madrid, i Colchoneros preparano l’ultima offerta per l’attaccante. Al Psg una proposta di 18 milioni più bonus

Sembrava tutto apparecchiato per vedere Edinson Cavani con la maglia dell’Atletico Madrid già in questa sessione di mercato. Gli spagnoli, tuttavia, si sono imbattuti nel muro del Psg che non vuole attualmente cedere l’attaccante.

As fa sapere che la squadra di Simeone sta preparando l’ultima offerta da presentare al club transalpino. Sul piatto 18 milioni di euro più bonus. A quel punto si attenderebbe solo la risposta di Al Khelaifi.