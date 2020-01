Edinson Cavani, una stagione da incubo VIDEO

Cavani, un fine 2019 da incubo per l’uruguaiano che dall’arrivo di Mauro Icardi ha perso il posto da titolare

Una stagione da incubo quella che sta vivendo Edinson Cavani al Psg. Dopo l’infortunio con il Tolosa e l’arrivo di Mauro Icardi dall’Inter ha perso il posto da titolare. L’argentino ha infatti segnato ben 14 reti in 16 gare. Cavani al suo rientro ha segnato tre reti: una in campionato e due in Coppa di Francia.

Il futuro ad oggi è sempre più incerto per il Matador, non è detto che a giungo infatti non possano aprirsi nuovi scenari.