Cda Juventus, bilancio in perdita di 19,2 milioni

Cda Juventus, approvato il progetto di bilancio: perdita di 19 milioni, indebitamento per 310 milioni di euro

Cda Juventus, si è riunito quest’oggi a Torino il Consiglio di Amministrazione della Juventus per approvare il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno 2018. La Vecchia Signora ha reso nota la perdita di 19,2 milioni di euro che verrà coperta mediata l’utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni. Una flessione negativa evidente per i bianconeri, con una variazione verso il basso di 61,8 milioni di euro rispetto all’utile di 42,6 milioni dell’esercizio precedente. Per quanto riguarda la prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, appuntamento il prossimo 25 ottobre 2018 presso l’Allianz Stadium.

Un capitolo decisamente interessante è quello che riguarda l’indebitamento: «Al 30 giugno 2018 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 309,8 milioni ed evidenzia un incremento di € 147,3 milioni rispetto al dato di € 162,5 milioni del 30 giugno 2017 determinato dai flussi negativi della gestione operativa (€ -8 milioni), dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -119,5 milioni netti), dagli investimenti in altre immobilizzazioni e partecipazioni (€ -13,2 milioni netti) e dai flussi delle attività finanziarie (€ -6,6 milioni)».