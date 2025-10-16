CdA Juventus, Exor e Tether hanno presentano i candidati: presenti Ferrero e Comolli, non c’è Scanavino. Tutti i dettagli

CdA Juventus, depositate le liste di Exor e Tether: Ferrero e Comolli tra i candidati, non figura Scanavino. Gli aggiornamenti

Il futuro della Juventus si prepara a vivere una svolta significativa. In vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 7 novembre, chiamata ad approvare il bilancio, il club bianconero ha ufficializzato il deposito di due distinte liste di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Una mossa che apre a uno scenario inedito: l’azionista di maggioranza Exor dovrà infatti confrontarsi con le proposte del secondo socio, il colosso delle criptovalute Tether.

Come da tradizione, Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che detiene il 65,4% del capitale sociale – ha presentato la propria lista. La novità principale riguarda la conferma di Gianluca Ferrero nel ruolo di Presidente del CdA, mentre l’ingresso di Damien Comolli segna un passaggio cruciale per l’area sportiva: sarà lui a raccogliere l’eredità di Maurizio Scanavino, che lascerà la carica di amministratore delegato proprio il 7 novembre. Accanto a loro figurano Antonio Belloni, Guido de Boer e diversi membri indipendenti, tra cui Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Diego Pistone.

La vera sorpresa, però, arriva da Tether Investments. La società guidata dall’italiano Paolo Ardoino, che ha consolidato la propria posizione fino all’11,5% del capitale, ha deciso di non restare spettatrice. Per la prima volta ha presentato una propria lista, composta da due candidati indipendenti: Francesco Garino e Zachary Lyons. Una scelta che conferma la volontà del colosso delle stablecoin di non limitarsi a un ruolo da investitore finanziario, ma di incidere direttamente sulle decisioni strategiche del club.

L’assemblea del 7 novembre si preannuncia quindi come un momento cruciale non solo per l’approvazione del bilancio, ma anche per definire i nuovi equilibri di governance della Juventus. Da un lato la continuità garantita da Exor, dall’altro la crescente influenza di Tether, pronta a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nella gestione bianconera.

