C’è una sola persona che non ha abbandonato Dani Alves

Com’era immaginabile, non si placa l’eco delle gravi accuse di stupro rivolte a Dani Alves e che hanno portato il calciatore in carcere dal 20 gennaio. Il brasiliano non ha ancora ricevuto la visita della sua famiglia dopo più di 75 giorni dietro le sbarre, e una sola persona, Bruno Brasil, che era presente quella notte che ha cambiato la vita di Alves, è l’unico che va a visitarlo con regolarità. Lo chef e nutrizionista, che era con gli amici della vittima nella saletta privata del nightclub Sutton, ogni settimana va a trovare il suo grande amico.