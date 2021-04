Ceballos: «Real Madrid? Tornerò con o senza Zidane»

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all’Arsenal, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Onda Cero

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all’Arsenal, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Onda Cero. Le sue dichiarazioni.

«Ho ancora due anni di contratto con il Real Madrid. Un altro prestito sarebbe difficile per entrambe le parti. Devo sistemarmi, sto per compiere 25 anni e voglio sentirmi importante, avere continuità. Ci penseremo tra qualche settimana, analizzeremo tutte le opzioni: mi piace la Liga, si addice meglio al mio stile di gioco. Da due anni sono in Inghilterra e ho imparato molto. Il Real Madrid? Sono tutte supposizioni: tornerò, resterò, con o senza Zidane… L’importante è finire bene la stagione, voglio giocare l’Europeo e l’Olimpiade e poi deciderò. Penso però che anche per il bene del Real Madrid la cosa migliore sia la stabilità».