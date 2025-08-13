Ceferin a Sky: «La Serie A è il mio campionato preferito, ma le strutture vanno migliorate»

Ceferin a Sky, il presidente Uefa ha elogiato il calcio italiano, ma punta il dito sugli stadi e gli impianti: le parole

UDINE – Intervistato da Sky Sport prima di Psg-Tottenham, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha parlato della stagione calcistica europea e del calcio italiano. Sul format della Champions League, Ceferin ha espresso entusiasmo: «Il nuovo formato è fantastico e imprevedibile, non vediamo l’ora di vivere la nuova stagione».

Riguardo alla Supercoppa, in programma a Udine, il numero uno Uefa ha spiegato la filosofia dietro le scelte delle città ospitanti: «La nostra politica è portare la Supercoppa in città più piccole. Siamo felicissimi di essere qui a Udine, la partita sarà bellissima».

Sul calcio italiano, Ceferin ha elogiato la crescita della Serie A: «Sta migliorando, Gravina sta facendo un grande lavoro. Tra le cinque leghe principali, la Serie A è il mio campionato preferito. Ma qui dovete migliorare molto sulle strutture. Non esagero se dico che sono terribili».

Le dichiarazioni evidenziano come, pur riconoscendo il fascino e la competitività della Serie A, Ceferin punti l’attenzione sulla necessità di modernizzare gli stadi e gli impianti italiani per allinearsi agli standard internazionali.