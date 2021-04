Ceferin, stoccata ad Agnelli: «Al-Khelaifi non curerà solo gli interessi del suo club»

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha commentato l’elezione di Nasser Al-Khelaifi come nuovo presidente dell’ECA. Le sue parole.

BRAVE PERSONE – «Il calcio ha bisogno di brave persone nei ruoli decisionali e Nasser è una persona in grado di prendere in considerazione gli interessi di più club e non solo del suo, requisito necessario per essere presidente dell’ECA».

President Čeferin: “Football needs good people in senior roles and Nasser is someone who has shown he is capable of looking after the interests of more clubs than just his own – which should be a prerequisite for the position of @ECAEurope chair.”

