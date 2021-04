UFFICIALE Al-Khelaifi presidente dell’ECA, sostituisce Agnelli

Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi è stato eletto nuovo presidente dell’ECA e prende il posto di Andrea Agnelli.

Il numero uno della Juventus aveva presentato le sue dimissioni domenica sera nel momento in cui il progetto della Super League era stato reso pubblico.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx

— ECA (@ECAEurope) April 21, 2021