Cesena, come è andato l’esordio in panchina di Ashley Cole. Dentro alla ‘prima volta’ dell’inglese in Serie B

Cesena, come è andata la prima partita in panchina di Ashley Cole contro il Catanzaro. Il recap dell’esordio dell’inglese in Serie B

Un debutto da favola per il nuovo allenatore del Cesena, Ashley Cole. Sul prato del Manuzzi, i bianconeri superano il Catanzaro per 3-1, regalando al tecnico inglese una prima gioia indimenticabile. Nella conferenza stampa post-gara, l’allenatore ha elogiato lo spirito del gruppo, fondamentale per ribaltare le sorti del match.

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L’emozione della prima volta sulla panchina romagnola si mescola alla grande soddisfazione per i tre punti conquistati. Analizzando la reazione arrivata nel secondo tempo, Cole non ha nascosto le difficoltà iniziali: “Ero consapevole della situazione e dell’importanza di fare risultato – dice –. Siamo riusciti a vincere ed è stato bellissimo. Non ero soddisfatto dopo il primo tempo, ma nel secondo la risposta dei ragazzi è stata eccezionale. Ora dobbiamo solo continuare così”.

Le mosse vincenti: l’impatto di Cerri e Olivieri

A cambiare definitivamente l’inerzia della partita è stato il doppio ingresso di Cerri e Olivieri. Una mossa tattica e psicologica che ha spaccato in due la difesa del Catanzaro: “Semplicemente mi ero reso conto che servivano fiducia ed energie nuove, i cambi di Olivieri e Cerri avevano questo intento. Nel primo tempo il Catanzaro ci ha impedito appieno di fare il nostro gioco, per questo all’intervallo ho detto ai ragazzi che è una questione di squadra e di gruppo, che dovevamo assolutamente reagire tutti insieme. I due attaccanti sono entrati in un momento decisivo della partita e hanno dato un contributo eccezionale, avevamo bisogno di gol e sono arrivati. Ai giocatori ho anche detto che è necessario andare sempre oltre i propri limiti ed oggi lo hanno fatto”.

Miglioramenti sul gioco e il ruolo di capitan Ciofi

Interrogato sui dettagli tattici, l’ex terzino ha preferito mantenere i riflettori puntati sulla squadra, evidenziando comunque la crescita nel possesso palla e nella velocità di manovra: “Questa – dribbla Cole – è la mia prima conferenza stampa post partita, preferisco parlare della squadra e non di me. Sono, come ho già detto, consapevole della situazione e contento della grande risposta che hanno dato i ragazzi. Ho già notato miglioramenti dal mio arrivo: nel primo tempo ho visto un maggiore controllo della partita nel possesso palla da parte dei centrocampisti, mentre nel secondo ho notato un importante aumento della velocità che è quello che andiamo a cercare e che ci serve. La strada è lunga, ma la direzione è quella giusta”.

A suggellare la vittoria è arrivato un bellissimo abbraccio di gruppo al triplice fischio. Un gesto fortemente voluto da capitan Ciofi, vero collante dello spogliatoio: “Una volta finito l’incontro capitan Ciofi ha voluto riunire la squadra. E’ un grande leader, ha voluto incoraggiare i ragazzi e ci ha tenuto ad esprimere concetti molto positivi che rispecchiano ciò che abbiamo messo in campo”.