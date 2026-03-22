Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie B

Cesena, come è andato l’esordio in panchina di Ashley Cole. Dentro alla ‘prima volta’ dell’inglese in Serie B

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

By

ashley cole

Cesena, come è andata la prima partita in panchina di Ashley Cole contro il Catanzaro. Il recap dell’esordio dell’inglese in Serie B

Un debutto da favola per il nuovo allenatore del Cesena, Ashley Cole. Sul prato del Manuzzi, i bianconeri superano il Catanzaro per 3-1, regalando al tecnico inglese una prima gioia indimenticabile. Nella conferenza stampa post-gara, l’allenatore ha elogiato lo spirito del gruppo, fondamentale per ribaltare le sorti del match.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

L’emozione della prima volta sulla panchina romagnola si mescola alla grande soddisfazione per i tre punti conquistati. Analizzando la reazione arrivata nel secondo tempo, Cole non ha nascosto le difficoltà iniziali: “Ero consapevole della situazione e dell’importanza di fare risultato – dice –. Siamo riusciti a vincere ed è stato bellissimo. Non ero soddisfatto dopo il primo tempo, ma nel secondo la risposta dei ragazzi è stata eccezionale. Ora dobbiamo solo continuare così”.

Le mosse vincenti: l’impatto di Cerri e Olivieri

A cambiare definitivamente l’inerzia della partita è stato il doppio ingresso di Cerri e Olivieri. Una mossa tattica e psicologica che ha spaccato in due la difesa del Catanzaro: “Semplicemente mi ero reso conto che servivano fiducia ed energie nuove, i cambi di Olivieri e Cerri avevano questo intento. Nel primo tempo il Catanzaro ci ha impedito appieno di fare il nostro gioco, per questo all’intervallo ho detto ai ragazzi che è una questione di squadra e di gruppo, che dovevamo assolutamente reagire tutti insieme. I due attaccanti sono entrati in un momento decisivo della partita e hanno dato un contributo eccezionale, avevamo bisogno di gol e sono arrivati. Ai giocatori ho anche detto che è necessario andare sempre oltre i propri limiti ed oggi lo hanno fatto”.

Miglioramenti sul gioco e il ruolo di capitan Ciofi

Interrogato sui dettagli tattici, l’ex terzino ha preferito mantenere i riflettori puntati sulla squadra, evidenziando comunque la crescita nel possesso palla e nella velocità di manovra: “Questa – dribbla Cole – è la mia prima conferenza stampa post partita, preferisco parlare della squadra e non di me. Sono, come ho già detto, consapevole della situazione e contento della grande risposta che hanno dato i ragazzi. Ho già notato miglioramenti dal mio arrivo: nel primo tempo ho visto un maggiore controllo della partita nel possesso palla da parte dei centrocampisti, mentre nel secondo ho notato un importante aumento della velocità che è quello che andiamo a cercare e che ci serve. La strada è lunga, ma la direzione è quella giusta”.

A suggellare la vittoria è arrivato un bellissimo abbraccio di gruppo al triplice fischio. Un gesto fortemente voluto da capitan Ciofi, vero collante dello spogliatoio: “Una volta finito l’incontro capitan Ciofi ha voluto riunire la squadra. E’ un grande leader, ha voluto incoraggiare i ragazzi e ci ha tenuto ad esprimere concetti molto positivi che rispecchiano ciò che abbiamo messo in campo”.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×