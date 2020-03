Cessione Roma, nessun contatto con Friedkin da dieci giorni: le ultime

Cessione Roma, nessun contatto tra Pallotta e Friedkin negli ultimi 10 giorni. Si aspetta la fine dell’emergenza sanitaria

Situazione che sembra del tutto arenata, quella tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma, ma non definitivamente. Il tutto è messo un attimo in pausa a causa dell’emergenza sanitaria in corso che sta investendo l’intero globo.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che non ci sono contatti tra i due tycoon da circa 10 giorni, ma l’attuale presidente rassicura tutti riguardo il suo impegno fino alla fine coi giallorossi. Una volta che tutto sarà terminato si tornerà a discutere: probabile che il prezzo della società sia trattato al ribasso.